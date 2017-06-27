ميراليس يكشف وجهة رونالدو القادمة بعد رحيله من الريال

كشف راؤول ميراليس نجم المنتخب البرتغالي ولاعب تشيلسي السابق عن الوجهة المحتملة المقبلة لمواطنه كريتسيانو رونالدو أيقونة فريق ريال مدريد الإسباني.

نشرت صحيفة الاكسبريس البريطانية تصريحات راؤول ميراليس الذي قال: أعتقد أن الدوري الإنجليزي هو مناسب لكريستيانو رونالدو في الفترة القادمة سواء في اللعب مع مانشستر يونايتد أو تشيلسي.

وأضاف ميراليس: رونالدو يمكنه العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز حال رحيله عن ريال مدريد في الفترة القادمة بالطبع أتوقع ذلك.

الجدير بالذكر أن رونالدو أعلن استيائه من البقاء في الدوري الإسباني بعد مشكلة الضرائب الاخيرة وشعوره بالاضطهاد في إسبانيا.