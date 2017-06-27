ميسي غاضب من نية برشلونة استعادة النجم الشاب

كشفت تقارير صحفية عن أن ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الاسباني غير سعيد بنية ادارة النادي استعادة الجناح جيرارد ديولوفيو أحد خريجي اكاديمية النادي “لاماسيا”.

وقضى صاحب الـ23 عاما العامين الماضيين في صفوف ايفرتون الا أنه فشل في الحصول على مكان في التشكيلة الاساسية للتوفيز قبل أن تتم اعارته لايسي ميلان.

وكانت تقارير قد أشارت الى أن ارنستو فالفيردي مدرب برشلونة الجديد يريد تفعيل بند اعادة الشراء في عقد اللاعب لاعادته لملعب كامب نو هذا الصيف مقابل حوالي10.5 مليون باوند.

لكن وفقا لأحدث التقارير فإن ميسي غير سعيد بذلك حيث أن الأرجنتيني يريد من ادارة برشلونة بدلا من ذلك التركيز على التعاقد مع هيكتور بيلرين ظهير أيمن آرسنال وماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان.

وكان ديولوفيو قد انضم لايفرتون عام 2015 مقابل 4.5 مليون باوند.