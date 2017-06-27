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ميلان يقترب من خطف “المتخصص” من البوندزليغا

ميلان يقترب من خطف “المتخصص” من البوندزليغا

By admin
27 يونيو، 2017
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كشفت تقارير صحفية عن أن نادي ايسي ميلان الايطالي قريب من ضم هاكان تشالهان أوغلو نجم فريق بايرليفركوزن الألماني.

وكانت تقارير قد أكدت مؤخرا أن ميلان قد توصل لاتفاق مبدئي مع صانع الألعاب التركي الشهير بتخصصه في تنفيذ الركلات الثابتة، كما أن وكيله اعترف باهتمام الروسينيري بالحصول على خدماته.

ووفقا للصحفي الشهير جانلوكا دي مارزيو فإن ماسيمليانو ميرابيلي المدير الرياضي للنادي اللومباردي على أعتاب حسم الصفقة.

وكان ميلان قد عرض 15 مليون يورو بالاضافة الى المكافأت لضم اللاعب، بينما يطلب النادي الألماني 30 مليون، لكن من المتوقع أن يتوصل الناديان لحل وسط في حدود 20 مليون يورو.

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