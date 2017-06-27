يوفنتوس يغلق النوافذ على ساندرو

قدم الظهير الأيسر البرازيلي أليكس ساندرو مستوى جيد مع فريقه يوفنتوس بالموسم الماضي مما جعله هدف للكثير من الأندية الأوروبية الكبرى هذا الصيف أبرزها تشيلسي الإنجليزي.

يأتي ذلك برغبة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني الحالي للبلوز والذي يسعى لتعزيز صفوف فريقه الخلفية من أجل المنافسة على دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل والمحافظة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبالرغم من تقارير الصحف حول اقتراب النادي اللندني من التعاقد مع الدولي البرازيلي أكدت صحيفة “كوييري” الإيطالية أن تلك الصفقة لن تحدث.

حيث قالت الصحيفة أن إدارة يوفي لا ترغب في بيع ساندرو على الإطلاق ولن تدخل في مفاوضات من أجله، بل وأنها تعمل على التجديد معه بالوقت الحالي.

يذكر أن بطل الدوري الإيطالي يسعى للقيام ببعض الصفقات أيضًا هذا الصيف خاصة على المستوى الدفاعي في ظل رحيل داني ألفيش والشكوك المنتشرة حول رحيل ليوناردو بونوتشي.

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