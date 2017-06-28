أرسنال ينسى مبابي ويقترب من جناح موناكو بـ30 مليون يورو

يسعى نادي أرسنال الانجليزي، إنهاء ثاني صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في اقرب وقت ممكن، بضم الجناح الفرنسي توماس ليمار نجم موناكو.

وكان أرسنال قد أنهى منذ بضعة أسابيع صفقة سيد كولازيناك من شالك الألماني في صفقة انتقال حر، ليبحث عن المزيد من التعزيزات الهجومية.

ورغم الأنباء عن تركيز أرسن فينغر على كيليان مبابي موناكو، إلا أن صحيفة “ليكيب” الفرنسية أكدت أن مدرب أرسنال يبذل كل ما بوسعه لضم زميله ليمار.

وأشارت إلى أن أرسنال اقترب بشدة من ضم ليمار في صفقة تقرب لـ30 مليون يورو، بعد الحصول على موافقة اللاعب المرحب بخطوة الانتقال للدوري الانجليزي.

تأتي رغبة النادي اللندني في ضم صاحب الـ21 عاما بعد تألقه اللافت مع موناكو الموسم الماضي بتسجيل 9 أهداف وصناعة 10 بـ34 مباراة ببطولة الدوري.