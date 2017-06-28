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أوباميانغ يتجاهل عمالقة أوروبا من أجل راتب خيالي بالدوري الصيني

أوباميانغ يتجاهل عمالقة أوروبا من أجل راتب خيالي بالدوري الصيني

By admin
28 يونيو، 2017
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أصبح المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانج، على أعتاب اتخاذ خطوة مفاجئة بمشواره الكروي بالرحيل عن بوروسيا دورتموند هذا الصيف والانتقال للدوري الصيني.

وارتبط صاحب الـ27 عاما بالانضمام للعديد من الأندية الكبرى بالميركاتو الحالي أبرزها ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

وأكدت صحيفة “بيلد” الألمانية أن اوباميانغ قرر تجاهل جميع العروض المقدمة من أوروبا لينضم إلى تيانجين كوانجيان الصيني بـ71 مليون جنيه إسترليني.

واوضحت أن الدولي الغابوني سيحصل على راتب أسبوعي يصل إلى 500 ألف جنيه أسترليني ليصبح من أعلى اللاعبين أجرا في العالم.

ويأتي ذذلك بعدما توقفت الصفقة لبضعة أسابيع بسبب بعد المشاكل التي واجهها النادي الصيني مع الحكومة بسبب الضرائب.

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