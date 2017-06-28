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الظاهرة: كريستيانو سيبقى في ريال مدريد

الظاهرة: كريستيانو سيبقى في ريال مدريد

By admin
28 يونيو، 2017
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يرى الظاهرة رونالدو دي ليما، أسطورة الكرة البرازيلية، أن كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، سيبقى في الفريق الملكي ولن يرحل.

وكان النجم البرتغالي رونالدو قد عانى من أزمة مؤخرًا بسبب إتهامه من التهرب الضريبي من دفع 14.7 مليون يورو، لمدة أربع سنوات، في ظل أنباء حول رحيله عن الفريق.

وأضاف الظاهرة، في تصريحات لصحيفة لاجازيتا دييلو سبورت الإيطالية، أنه حينما يكون لديك لاعب يسجل 50 هدف في الموسم أو أكثر لا يمكن يفرط فيه النادي بسهولة.

وتابع بقوله “لا أعتقد أن هناك فريقًا يمكنه التعامل مع رونالدو بشكل أفضل”.

فيما قال فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، أن رونالدو سيبقى في النادي، رغم أنه بالقطع غاضب من أزمة الضرائب.

كما أثنى الظاهرة على ريال مدريد في مواجهة يوفنتوس بنهائي دوري الأبطال، لافتًا إلى أن يوفنتوس كان خصمًا قوي.

وتابع “في الشوط الثاني ريال مدريد أمتلك الكرة واستطاع الفوز لأنه سيطر على مجريات المباراة”.

ولعب الظاهرة رونالدو، مع ريال مدريد خمسة أعوام، استطاع فيها أن يتوج بالدوري الإسباني لمرتين.

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