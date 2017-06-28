ويقدم لاعب توتنهام السابق أداء رائع، جذب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية للرغبة في ضمه.

وكانت صورة معدلة ببرنامج “فوتوشوب”، يظهر فيها النجم البرازيلي مرتديًا قميص برشلونة، ونشرها أحد محبي باولينيو، فأعجب بها.

ويشار إلى أن باولينيو، قد أقر أنه تلقى عرضًا من برشلونة الإسباني للانتقال لصفوفه الموسم القادم.

ومن جانبه قال فيليبي سكولاري، المدير الفني لغوانزهو، أنه تحدث مع باولينيو في مسألة الرحيل، قائلًا “هو يعلم موقفي وحينما يحين الوقت سأقول رأي أمام الإعلام”.

وتابع “أنا واثق أنه سيتخذ القرار الصحيح بشأن مستقبله”.

وسبق لباولينيو صاحب الـ 28 عاماً أن لعب في القارة العجوز مع توتنهام قبل أن ينتقل إلى الصين في جوان 2015 مقابل 9.9 مليون إسترليني.

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