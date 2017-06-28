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برشلونة يتحرك لضم بديل فيراتي من أتلتيكو مدريد

برشلونة يتحرك لضم بديل فيراتي من أتلتيكو مدريد

By admin
28 يونيو، 2017
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أكدت تقارير صحفية اسبانية اليوم أن فريق برشلونة قد تحرك من أجل ضم بديل للنجم الإيطالي ماركو فيراتي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

جاء هذا بحسب ما أكدت صحيفة “سبورت” القريبة من النادي الكتالوني، في تقرير نشرته قبل قليل، وذكرت من خلاله أن الفريق حاول ضم نجم أتلتيكو مدريد ساؤول نينغويز.

وذكرت الصحيفة أن روبيرت فيرنانديز المدير الرياضي لفريق برشلونة قد أجرى ثلاث اتصالات بالفعل مع ادارة فريق أتلتيكو مدريد فيما يخص مستقبل اللاعب.

جدير بالذكر أن برشلونة يملك علاقات طيبة مع أتلتيكو مدريد فيما يخص صفقات انتقال اللاعبين، منذ ضم الفريق المدريدي لدايفيد فيا في 2013.

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