بيريز: خاميس من أفضل لاعبي العالم

يرى فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، أن خاميس رودريغيز، نجم خط وسط الفريق، يعد من أفضل لاعبي الكرة في العالم، متوقعًا أن يقدم أداء ممتاز مع الميرينغي.

وأشارت تقارير صحفية، أن رودريغيز أصبح على بعد خطوات من الرحيل عن ريال مدريد حيث تهتم أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي وميلان بالتعاقد معه.

وأوضح بيريز، في تصريحات إذاعية، أن خاميس لاعب في ريال مدريد، وهناك دائمًا اهتمامات من الأندية، هو الآن في مدريد.

وشارك خاميس فقط في 13 مباراة مع ريال مدريد أساسيًا، كما غاب عن قائمة الفريق التي خاضت نهائي كارديف أمام يوفنتوس.

وفاز خاميس مع ريال مدريد ببطولتي الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.

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