بيريز: رونالدو غاضب لكنه سيبقى

أكد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، أنه بالرغم من غضب كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، بسبب أزمة الضرائب في إسبانيا، إلا أنه يرى أنه سيبقى ولن يرحل عن النادي الملكي.

يواجه النجم البرتغالي اتهامات بالتهرب الضريبي لأربعة أعوام، في ظل انتشار شائعات حول تفكير رونالدو في الرحيل عن ريال مدريد.

وأضاف بيريز، في تصريحات للإذاعة الإسبانية، قائلًا “أعلم أن رونالدو غاضب لكنه سيبقى مع الفريق”.

وتابع “أنا لم أتحدث معه حتى الآن .. لكن ما يجب أن ننتظر جميعًا بعد كأس القارات لنتحدث في الأمر”.

وأشار رئيس ريال مدريد، أن أنه تحدث مع خورخي مينديز، وكيل اللاعب، قائلًا “لا داعي من القلق أكثر من المطلوب”، كما دعم بيريز الدون مسبقًا وقال أنه يعلم أن رونالدو ملتزم في دفع الضرائب.

وأثنى على الدون قائلًا “هو رجل يتسم بالنزاهة ولديه وفاء كبير بواجباته .. وهناك أشخاص كثيرون يريدون أن يضرون به في موضوع الضرائب وغيرها وهو يشعر بذلك”.

ويشارك الآن رونالدو مع منتخب البرتغال في كأس القارات، المُقامة في روسيا، حيث تلتقي اليوم مع تشيلي في نصف نهائي البطولة على ملعب کازان أرينا.

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