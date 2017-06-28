بيريز: مبابي صعب أن يلعب أساسيًا في ريال مدريد

قال فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، أن زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي، متهم جدًا بكيليان مبابي، مهاجم موناكو الفرنسي، إلا أنه يرى من الصعب أن يحجز مكان أساسي في تشكيل الفريق في ظل سنه الصغير.

ويتسابق على مبابي عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة، كما قدم باريس سان جيرمان عرضًا بأكثر من 135 مليون يورو، حسبما أكدت مصادر لـ “جول”، في الوقت الذي أثنى فيه بيريز على مبابي قائلًا “سيكون من العظماء”.

كما أشارت تقارير صحفية، أن ريال مدريد ينتظر رحيل أحد نجومه الكبار، كريستيانو رونالدو أو جاريث بيل أو كريم بنزيمة، للتعاقد مع مبابي، حتى يُفسح له المجال للتألق.

بالرغم من إعجاب بيريز بمبابي إلا أنه يرى أن انتقاله لن يكون سهلًا، فقال في تصريحات للإذاعة الإسبانية “مبابي لاعب رائع جدًا .. والسباق عليه يذكرني بالموسم الماضي حينما قيل لنا أن نتعاقد مع بوغبا مع يوفنتوس”.

وتابع “الانتقالات الصيفية مازالت طويلة .. وزيدان قريب من اللاعب منذ فترة”.

وأردف “لاعبين قلائل الذين يلعبون في ريال مدريد في سن 18 عامًا .. يجب أن نصبر .. زيدان يفكر فيه”.

وزاد بقوله “نحن نفكر في مبابي لكن سنه الصغير قد لا يعطيه مجال للعب أساسيا”.

وسجل مبابي الموسم الماضي مع موناكو، 26 هدفًا في 44 مباراة، وكان من بين الفرق التي أحرز فيها الأهداف بروسيا دورتموند ومانشستر سيتي ويوفنتوٍس.

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