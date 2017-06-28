بيريز ينفى تعاقد ريال مدريد مع ساندرو

نفى فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، تعاقد فريقه مع ساندرو راميريز، مهاجم نادي ملقا، الذي كان لاعب سابق ببرشلونة.

وأكدت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد أقترب من التعاقد مع راميريز، ليعوض ألفارو موراتا الذي بات قريبًا من الرحيل إلى مانشستر يونايتد.

وأضاف بيريز، في تصريحات للإذاعة الإسبانية، أنه أول مرة يسمع خبر انتقال ساندرو إلى ريال مدريد، نافيًا ذلك.

ويشارك راميريز مع منتخب إسبانيا تحت 21 سنة، في بطولة اليورو، حيث يقابل الماتدور منتخب ألمانيا في نهائي البطولة.

ويمتلك اللاعب بند في عقده يسمح له بالخروج مقابل 6 ملايين يورو، ويشار إلى أن ساندرو كان لاعبًا ببرشلونة قبل أن يستغنى عنه النادي في صيف 2016، لينتقل إلى ملقا.

goal