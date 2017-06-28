الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإسبانيالدوري الإيطاليملاعب العالم
تعقد نجاح صفقة بونوتشي وريال مدريد

تعقد نجاح صفقة بونوتشي وريال مدريد

By admin
28 يونيو، 2017
1055
0
Share:
كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية عن تعقد نجاح صفقة الدولي الإيطالي ليوناردو بونوتشي مدافع نادي يوفنتوس مع ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي.
وأشارت الصحيفة أن الريال كان قد وضع إمكانية التعاقد مع المدافع المميز لتعويض رحيل البرتغالي بيبي بعد نهاية عقده مع الفريق.
ولكن عودة خيسوس فاييخو واقتراب بيع البيانكونيري لظهير الأيسر أليكس ساندرو لصالح تشيلسي قد عقدا الموقف الحالي للمدافع الدولي الإيطالي.
بونوتشي قد يرحب في الفترة المقبلة بمفاوضات جديدة مع نادي تشيلسي الإنجليزي ولكن قد تمنع الأموال اتمام الصفقة.
الموضوع السابق

نجم لايبزيغ يُغازل الريال وبرشلونة ومان سيتي

الموضوع التالي

رئيس ليون يصدم ارسنال ويؤجل رحيل لاكازيت

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017