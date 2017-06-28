تعقد نجاح صفقة بونوتشي وريال مدريد

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية عن تعقد نجاح صفقة الدولي الإيطالي ليوناردو بونوتشي مدافع نادي يوفنتوس مع ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة أن الريال كان قد وضع إمكانية التعاقد مع المدافع المميز لتعويض رحيل البرتغالي بيبي بعد نهاية عقده مع الفريق.

ولكن عودة خيسوس فاييخو واقتراب بيع البيانكونيري لظهير الأيسر أليكس ساندرو لصالح تشيلسي قد عقدا الموقف الحالي للمدافع الدولي الإيطالي.

بونوتشي قد يرحب في الفترة المقبلة بمفاوضات جديدة مع نادي تشيلسي الإنجليزي ولكن قد تمنع الأموال اتمام الصفقة.