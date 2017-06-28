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تعليق نشاط الكرة السودانية بأوامر فيفا

تعليق نشاط الكرة السودانية بأوامر فيفا

By admin
28 يونيو، 2017
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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تعليق نشاط الكرة السودانية اعتباراً من 30 جوان الحالي على خلفية الأزمة الراهنة.

وكانت لجنة من الفيفا قد زارت مدينة الخرطوم الشهر الماضي، ووضعت خارطة طريق لحل الخلافات الناتجة عن الانتخابات الرئاسية.

إلا أن عبد الرحمن سر الختم الرئيس المنتخب للاتحاد  السوداني لكرة القدم رفض خارطة طريق لجنة الفيفا، ما أدى لهذا الإيقاف.

ويشترط الاتحاد الدولي إخلاء كامل لمقر الاتحاد السوداني لكرة القدم بقرار من وزارة العدل بهدف وقف قرار الإيقاف.

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