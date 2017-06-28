تعليق نشاط الكرة السودانية بأوامر فيفا

بعد أن عاد مؤخرا من زامبيا، حيث رافق المكلف بالمنتخبات الوطنية في خرجته لتحضير خرجة المنتخب الأول إلى لوزاكا لمواجهة منتخب زامبيا يوم الثاني سبتمبر في إطار الجولة الثالثة من ...