تمهيدا للانتقال للسيتي..ألفيس ينهي رحلته مع يوفنتوس برسالة اعتذار

أكد المدافع البرازيلي داني ألفيس، رحيله عن صفوف يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد موسم واحد فقط قضاه مع النادي الإيطالي.

وكان جوسيبي ماروتا رئيس يوفنتوس قد أكد الأسبوع الماضي طلب ألفيس عدم الاستمرار مع الفريق، بعد مساعدته على الفوز بالدوري الإيطالي والكأس.

ونشر البرازيلي صورة على حسابه على موقع إنستغرام يودع فيها جمهور يوفنتوس، مشددا على احترامه لهم وتقديره للفترة القصيرة التي قضاها معهم.

واعتذر عن أي خطوة أو قرار فهمه البعض على أنه إهانة للنادي وجماهيره، مؤكدا التزامه المهنية والاحترافية الشديدة .

ومن ناحية أخرى أكدت الصحف الانجليزية اقتراب ألفيس من الانضمام لنادي مانشستر سيتي الانجليزي، بناء على اتفاق بينه وبيب غوارديولا مدرب الفريق.