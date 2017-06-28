ثنائي مدريد ينتقلان إلى الدوري البرتغالي هذا الأسبوع

خضع فابيو كوينتراو مدافع ريال مدريد وأندري موريرا حارس أتلتيكو مدريد لفحوصات طبية اليوم /الثلاثاء/ تمهيدا لانتقالهما لفريقي سبورتنغ لشبونة وبنفيكا، على الترتيب خلال هذا الاسبوع.

ونشرت عدة صحف برتغالية اليوم أن الحارس البرتغالي الشاب (21 عاما) اجتاز الفحص الطبي، ويتواجد حاليا في لشبونة لتقديمه رسميا هذا الاسبوع كلاعب جديد بفريق بنفكيا.

وقد يمتد التعاقد بين بنفكيا وموريرا على مدار المواسم الخمسة المقبلة، وسيحل في فريقه الجديد محل البرازيلي إدرسون، الذي تعاقد مع مانشستر سيتي بعدما قدم أداء بارزا الموسم الماضي مع “النسور”.

وكان موريرا انضم لأتلتكو مدريد في عام 2014 ، ولكنه لعب الموسمين التاليين معارا بصفوف أندية تنافس بدوري الدرجة الأولى البرتغالي مثل بيلينينسش وموريرنسي.

من جانبه اجتاز كوينتراو الفحص الطبي قبل أيام، وسيجري تقديمه رسميا بشكل وشيك، بمجرد اتمام جميع الإجراءات.. وبشكل مبدئي سيصل كوينتراو، وفقا للصحافة البرتغالية، إلى بنفيكا معارا لمدة عام، نظرا لأن عقده مع ريال مدريد يمتد حتى جوان 2019.

وكان كوينتروا بدأ مسيرته بالدرجات الأدنى لنادي ريو أفي البرتغالي، إلى أن تعاقد معه بنفيكا في سوق الانتقالات الشتوية لعام 2008 قبل أن يعيره لريال ساراجوسا، نظرا لأن مدرب “النسور” حينها، خوسيه أنطوينو كاماتشو، لم يكن يعتمد عليه..ولم يوفق الظهير الأيسر كثيرا مع الفريق الإسباني، فعاد إلى بنفكيا لينتهي به الأمر معارا لريو أفي.

وفي موسم 2009-2010 منحه جورجي جيسوس، مدرب بنفكيا وقتها، الثقة فقدم موسمين متتالين جيدين، ما دفع ريال مدريد للتعاقد معه عام 2011.

,حقق كوينتراو، الذي لعب 51 مباراة مع منتخب البرتغال، أهم إنجاز له في موسم 2013-2014 حين توج مع الريال بدوري أبطال أوروبا.