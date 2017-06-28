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جون تيري يرحل عن تشيلسي متجها لدوري الدرجة الاولى

جون تيري يرحل عن تشيلسي متجها لدوري الدرجة الاولى

By admin
28 يونيو، 2017
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يستعد المدافع الانجليزي المخضرم جون تيري، لإنهاء مسيرته مع تشيلسي هذا الأسبوع، وخوض رحلة جديدة قصيرة بعيدا عن ستامفورد بريدج هذا الصيف.

ويصبح تيري البالغ من العمر 36 عاما لاعبا حرا يوم السبت المقبل، بعد انتهاء عقده مع تشيلسي بعد فترة وصلت لعشرين عاما بالنادي الانجليزي.

ووفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية فإن تيري لن يعتزل وسيوقع على عقد جديد مع نادي أستون فيلا الهابط لدوري الدرجة الأولى.

وأشارت إلى أن فيلا تمكن من حسم الصفقة بتوصله لاتفاق مع اللاعب بتوقيع عقد لمدة عام يتقاضى خلاله 5 مليون جنيه إسترليني.

ويطمح أستون فيلا لاستغلال خبرة تيري الطويلة بالملاعب الانجليزية، لمساعدته مرة أخرى على التأهل للبريمييرليغ.

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