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رئيس الأتليتي يقلق الريال على صفقته الدفاعية المتوقعة

رئيس الأتليتي يقلق الريال على صفقته الدفاعية المتوقعة

By admin
28 يونيو، 2017
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وجه انريكي سيريزو رئيس نادي أتليتكو مدريد الإسباني بعض القلق لجاره ريال مدريد حول صفقة الدول الفرنسي الشاب ثيو هيرنانديز المتوقعة.
وقال سيريزو في تصريحات تنقلها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية: لا أملك أي فكرة عن تفاصيل أي مفاوضات بين ريال مدريد واللاعب ، الجميع لديهم تكهنات عديدة.
وتابع: انه لاعب كرة قدم عظيم ، على الرغم من أنه لم يلعب سوى مباريات قليلة في مرحلة الشباب بالنادي.
وأنهى تصريحاته: إذا ما كان يريد ريال مدريد ، إذا فهو كان على الجانب الخاطئ لكل هذا الوقت.
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