رئيس الأتليتي يقلق الريال على صفقته الدفاعية المتوقعة
وجه انريكي سيريزو رئيس نادي أتليتكو مدريد الإسباني بعض القلق لجاره ريال مدريد حول صفقة الدول الفرنسي الشاب ثيو هيرنانديز المتوقعة.
وقال سيريزو في تصريحات تنقلها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية: لا أملك أي فكرة عن تفاصيل أي مفاوضات بين ريال مدريد واللاعب ، الجميع لديهم تكهنات عديدة.
وتابع: انه لاعب كرة قدم عظيم ، على الرغم من أنه لم يلعب سوى مباريات قليلة في مرحلة الشباب بالنادي.
وأنهى تصريحاته: إذا ما كان يريد ريال مدريد ، إذا فهو كان على الجانب الخاطئ لكل هذا الوقت.