ساؤول يوجه رسالة قوية لبرشلونة بعد التألق في يورو الشباب

رد النجم الأسباني الشاب ساؤول نيجيز على أنباء محاولة برشلونة ضمه من أتليتكو مدريد في الصيف الحالي.

إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة الجديد يبحث عن إضافات قوية لتعزيز خط وسط الفريق، حيث وضع على قائمة التسوق الصيفية للنادي الكتالوني الإيطالي ماركو فيراتي متوسط ميدان باريس سان جيرمان الفرنسي.

ساؤول يتألق مع منتخب أسبانيا في بطولة الأمم الأوروبية تحت 21 سنة بشكل مذهل، حيث سجل ثلاثة أهداف في فوز اللاروخا على إيطاليا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لتتأهل إلى نهائي البطولة لمواجهة ألمانيا.

ويعد ساؤول الخطة البديلة للبلاوغرانا في حال فشل التعاقد مع فيراتي الهدف الرئيسي في مركز لاعب الوسط.

نجم أتليتكو مدريد الشاب قال في تصريحات صحفية لآس الأسبانية: “ليس عندي نوايا لمغادرة أتليتكو مدريد”.

وأضاف ” أنا موجود في المكان الذي أود التواجد فيه، والأمور سوف تبقى كذلك”.

ساؤول اختتم “أتليتكو وضع ثقته في شخصي منذ كنت صغير السن، وأرغب في رد هذه الثقة”.

ولعب ساؤول صاحب ال22 عاماً مع أتليتكو مدريد 53 مباراة بكل البطولات الموسم الماضي، وأحرز تسعة أهداف، وصنع أربعة أهداف.

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