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ضربة قوية لخطط الأتليتي الهجومية في بداية الموسم المقبل

ضربة قوية لخطط الأتليتي الهجومية في بداية الموسم المقبل

By admin
28 يونيو، 2017
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تلقى نادي أتليتكو مدريد الإسباني ضربة قوية لخطط المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في بداية الموسم المقبل بسبب المهاجم الفرنسي كيفن غاميرو.
وقالت صحيفة أس الإسبانية أن غاميرو سيخضع إلى عملية جراحية خلال الساعات المقبلة بسبب إصابة منذ أشهر طويلة في العظام وتقرر دخوله غرفة العمليات.
وسيكون الفرنسي خارج الخدمة لمدة شهرين ولن يتدرب تحت قيادة المدرب الأرجنتيني حتى نهاية أغسطس المقبل ولن يستطيع بداية بطولة الدوري مع فريقه.
غاميرو سيخضع إلى برنامج علاجي مكثف بعد العملية الجراحية حتى يستطيع العودة سريعاً نظراً لايقاف الروخي بلانكوس من التعاقدات مع اللاعبين.
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