فنربخشة يستعد لخطف هدف ليفربول من بوروسيا دورتموند
يريد نادي فنربخشة التركي التعاقد مع اللاعب التركي إيمري مور نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .
ويذكر أن مور يريد ترك نادي دورتوند في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .
وأفاد موقع TURKISH FOOTBALL أن كلاً من ساوثهامبتون وليفربول الإنجليزيان سيفقدان فرصة التعاقد مع مور والذي بات يقترب من الإنضمام لفريق فنربخشة .
ويذكر أن نادي فنربخشة كان قد ركز بقوة على التعاقد مع مور لتعزيز صفوفه الهجومية للموسم المقبل .
انضم مور لفريق بوروسيا دورتموند قادما من فريق نوردشيلاند الدانماركي .