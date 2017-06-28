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فنربخشة يستعد لخطف هدف ليفربول من بوروسيا دورتموند

فنربخشة يستعد لخطف هدف ليفربول من بوروسيا دورتموند

By admin
28 يونيو، 2017
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يريد نادي فنربخشة التركي التعاقد مع اللاعب التركي إيمري مور نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .
ويذكر أن مور يريد ترك نادي دورتوند في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .
وأفاد موقع  TURKISH FOOTBALL أن كلاً من ساوثهامبتون وليفربول الإنجليزيان سيفقدان فرصة التعاقد مع مور والذي بات يقترب من الإنضمام لفريق فنربخشة .
ويذكر أن نادي فنربخشة كان قد ركز بقوة على التعاقد مع مور لتعزيز صفوفه الهجومية للموسم المقبل .
انضم مور لفريق بوروسيا دورتموند قادما من فريق نوردشيلاند الدانماركي .
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