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لوف يعلن خطته لمواجهة المكسيك بكأس القارات

لوف يعلن خطته لمواجهة المكسيك بكأس القارات

By admin
28 يونيو، 2017
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أعلن يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا الأول خطته الرسمية لمواجهة المكسيك في بطولة كأس العالم للقارات المقامة حاليأ في دولة روسيا.
وقال يواخيم في تصريحات تنقلها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية: سنعتمد على خطة هجومية في مباراة الغد أمام المكسيك ، ولن نستخدم خطط مسبقة قد لعبنا بها مثلما فعلنا مع الكاميرون.
وتابع: نريد أن نضع الضغط على منتخب المكسيك منذ البداية ، المكسيك تلعب كرة قدم مباشرة وتستخدم ضغط كبير على المنافسين.
وأضاف في النهاية: سنحاول أن نسيطر على اللقاء أمام هذا المنافس ، ونبحث عن الحلول المباشرة لنصل إلى أهدافنا.
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