مانشستر يونايتد يتعاقد مع صاعد فرنسي

وقع نادي مانشستر يونايتد، عقدًا مع اللاعب الفرنسي الصاعد أليو تراوري، لاعب نادي باريس سان جيرمان السابق.

ويشار إلى أن تراوري ذو الـ 17 عامًا قد قرر الرحيل عن باريس بسبب صعوبة مشاركته مع الفريق الأول.

وعلم “غول”، أن تراوري وقع عقدًا لمدة أربع سنوات، مع يونايتد، وتم الاتفاق على أن يلعب موسمه الأول في فريق الشباب ثم الثلاث مواسم الباقية بالفريق الأول.

ويشار إلى أن يوفنتوس قد رغب أيضًا في التعاقد مع الصاعد الفرنسي، إلا أن اللاعب فضل الرحيل إلى مانشستر يونايتد.

ويذكر أن تراوري قد أنضم إلى المنتخب الفرنسي تحت 17 عامًا، ويأمل يونايتد أن يكون الشاب الفرنسي ماركوس راشفورد الجديد.