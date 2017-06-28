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موراتا يرحل عن ريال ويرتدي قميص فريقه الجديد خلال 48 ساعة

موراتا يرحل عن ريال ويرتدي قميص فريقه الجديد خلال 48 ساعة

By admin
28 يونيو، 2017
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن اقتراب المهاجم الأسباني ألفارو موراتا من الانضمام لمانشستر يونايتد خلال الـ48 ساعة القادمة.

ويعتبر مهاجم ريال مدريد صاحب الـ24 عاما، من أهم أهداف المدرب جوزيه مورينيو الهجومية هذا الصيف، لتدعيم صفوف فريقه بعد رحيل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

ووفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية فإن موراتا الذي احتفل بزفافه مؤخرا، أخبر إدارة ريال برغبته الصريحة في الرحيل للحصول على فرصة اللعب بشكل أساسي وهو ما لا يتمتع به بتشكيل الفرنسي زين الدين زيدان.

ورغم محاولات النادي الأسباني في المماطلة بالصفقة للحصول على ألعى سعر ممكن والانتظار حتى السوبر الأوروبي في 8 أوت القادم، إلا أن رغبة اللاعب حسمت الموقف مبكرا.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة ما يتراوح بين 70 إلى 80 مليون يورو ليصبح موراتا هو أغلى لاعب أسباني.

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