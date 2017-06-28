نجم بيتيس ينفي توقيعه لريال مدريد

نفى داني سيبايوس، لاعب ريال بيتيس الإسباني، التعاقد مع ريال مدريد، كما أفادت بعض التقارير الصحفية.

وأوضحت صحفية “آس” الإسبانية أن النادي الملكي على بعد خطوة واحدة من التوقيع مع موهبة بيتيس في الصيف الحالي بعقد يمتد من 5 إلى 6 سنوات مع إبقاء اللاعب مع فريقه لمدة سنة واحد من أجل أن يتطور مستواه.

وأشار سيبايوس، في تصريحات صحفية، أن الشائعات انتقاله إلى ريال مدريد ليست صحيحة، مشيرًا إلى أنه يرتبط بتعاقد مع بيتيس لمدة ثلاث سنوات.

وأردف “أنا لا أعرف ما إذا كنت سأكون لاعبًا ببيتيس الموسم القادم لكن أنا لا أفكر الآن إلا في الفوز في نهائي يورو تحت 21 سنة أمام ألمانيا”.

ويشارك نجم بيتيس مع منتخب إسبانيا تحت 21 سنة، في بطولة اليورو، حيث يقابل الماتدور منتخب ألمانيا في نهائي البطولة يوم الجمعة 30 جوان والتي لا تقام على ملعب مارشال جوزيف بيلسودسكي.

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