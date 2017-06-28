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نجم لايبزيغ يُغازل الريال وبرشلونة ومان سيتي

نجم لايبزيغ يُغازل الريال وبرشلونة ومان سيتي

By admin
28 يونيو، 2017
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اعترف الغيني نابي كيتا جناح فريق لايبزيغ الألماني أن ليفربول وآرسنال الإنجليزيان سعيا للتعاقد معه في صيف عام 2016 قبل إنتقاله الى لايبزيغ وكان نابي كيتا انضم الى صفوف فريق لايبزيغ في صيف عام 2016 قادما من نادي سالزبورغ النمساوي .
ونقلت صحيفة  DIE WELT الألمانية تصريحات كيتا والذي قال : آرسنال وساوثهامبتون ومانشستر سيتي وليفربول اهتموا جميعاً بضمي في صيف عام 2016، وليفربول كانوا يريدوني بقوة رغم أنني لم أتحدث مع المدرب يورغن كلوب .
واضاف لاعب لايبزيغ : أتمنى اللعب لفريق كبير أوروبيا في المستقبل وهذا يشمل برشلونة وريال مدريد وبالطبع مانشستر سيتي .
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