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وكيل موتا يحضر لتمديد عقده مع سان جيرمان

وكيل موتا يحضر لتمديد عقده مع سان جيرمان

By admin
28 يونيو، 2017
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يحضر أليساندرو كانوفي الوكيل الخاص باللاعب الدولي الإيطالي تياغو موتا جميع التفاصيل من أجل توقيع اللاعب على عقد تمديد تواجده في باريس سان جيرمان الفرنسي.
كانوفي بحسب صحيفة ليكيب الفرنسية قد اجتمع مع البرتغالي أنترو هنريك المدير الرياضي للنادي الباريسي لحسم جميع البنود التي يراها الطرفين واجبة التواجد في العقد الجديد.
ومن ضمن الأشياء التي تواجدت في عقد اللاعب هو إمكانية تدريبه لفريق تحت 19 عاماً بعد نهاية العقد داخل النادي الفرنسي.
وكان هناك بطئ كبير في المفاوضات بين اللاعب والقطري ناصر الخليفي في الفترة السابقة حيث وضع اللاعب إمكانية الرحيل متاحة ولكن التوصل لاتفاق مع النادي الفرنسي جعل الإيطالي يستبعد الفكرة.
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