آرسنال يتطلع للتعاقد مع جوهرة ويست هام السمراء

يضع نادي آرسنال الإنجليزي أنظاره على التعاقد مع اللاعب البرتغالي دومينغوز كوينا لاعب وسط فريق ويست هام يونايتد الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية .

وكان كوينا انضم الى صفوف فريق ويست هام قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي في صيف عام 2016 .

ونجح كوينا في التألق مع ويست هام في بطولة الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي .

قالت شبكة سكاي سبورت أن الآرسنال جدد إهتمامه بالتعاقد مع كوينا صاحب ال17 عام في الفترة الأخيرة .

ويرتبط كوينا بعقد مع فريق ويست هام لغاية يونيو من عام 2019 .