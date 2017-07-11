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آرسنال يتطلع للتعاقد مع جوهرة ويست هام السمراء

آرسنال يتطلع للتعاقد مع جوهرة ويست هام السمراء

By admin
11 يوليو، 2017
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يضع نادي آرسنال الإنجليزي أنظاره على التعاقد مع اللاعب البرتغالي دومينغوز كوينا لاعب وسط فريق ويست هام يونايتد الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية .
وكان كوينا انضم الى صفوف فريق ويست هام قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي في صيف عام 2016 .
ونجح كوينا في التألق مع ويست هام في بطولة الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي .
قالت شبكة سكاي سبورت أن الآرسنال جدد إهتمامه بالتعاقد مع كوينا صاحب ال17 عام في الفترة الأخيرة .
ويرتبط كوينا بعقد مع فريق ويست هام لغاية يونيو من عام 2019 .
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