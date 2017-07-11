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بايلي عن روني: لقد تعلمت من الأسطورة

بايلي عن روني: لقد تعلمت من الأسطورة

By admin
11 يوليو، 2017
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وصف إيريك بايلي، مدافع مانشستر يونايتد، لاعب الفريق السابق واين روني بالأسطورة التي تعلم منها الكثير، وتمنى له التوفيق في المستقبل.

كان بايلي قد انتقل لمانشستر يونايتد في الموسم الماضي قادماً من فياريات، ليقضي موسم واحد مع واين روني، الذي انتقل لإيفرتون قبل يومين.

وقال بايلي على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام: “سأقول دائماً أنني لعبت مع روني وتعملت من أسطورة بهذا الحجم، أتمنى لك التوفيق في خطوتك القادمة”.

كان واين روني قد انتقل لصفوف إيفرتون بعد 13 عام قضاها مع مانشستر يونايتد حقق خلالها 16 بطولة وحصد لقب الهداف التاريخي للفريق برصيد 253 هدف.

يُذكر أن مانشستر يونايتد قد سافر لأمريكا من أجل بداية الجولة الإعدادية للموسم المقبل، والذي سيشهد عودة الفريق لدوري أبطال أوروبا من جديد.

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