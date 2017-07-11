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برازيلي جديد يجذب أنظار البارسا

برازيلي جديد يجذب أنظار البارسا

By admin
11 يوليو، 2017
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يبدو أن هناك اهتمام كبير من قبل نادي برشلونة الإسباني من أجل ضم عدة لاعبين برازيليين في الفترة المقبلة بعد الحصول على مارلون سانتوس وفيتينيو.
وقالت صحيفة سبورت الكتالونية أن اللاعب الجديد البرازيلي والذي دخل اهتمام البارسا هو ماتيوس فرنانديز والذي يلعب في خط الوسط بنادي بوتافوغو.
ويبلغ فرنانديز من العمر حتى الآن 19 عاماً فقط ولكنه يمتلك عقد به شرط جزائي كبير يصل إلى 115 مليون يورو ولكنه يحظى باهتمام كبير من جانب البلوغرانا.
وقد يصعب هذا الشرط الجزائي من عملية اتمام انتقال ماتيوس إلى صفوف برشلونة رغم التواصل مع والديه لمعرفة طلباته المادية.
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