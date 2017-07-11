راموس لا يتمنى نجاح خاميس مع بايرن ميونيخ

نجح نادي بايرن ميونيخ الألماني في التعاقد مع النجم الكولومبي خاميس رودريغيز لاعب ريال مدريد على سبيل الإعارة هذا الصيف.

يأتي ذلك برغبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي يريد دعم وسط الميدان بورقة اللاعب المظلوم في صفوف النادي الملكي.

وفي رسالة من القائد الإسباني سيرخيو راموس عبر حسابه على “تويتر” قال: “أتمنى لك التوفيق في الخطوة القادمة، ولكن بالطبع لا أتمنى لك النجاح في دوري أبطال أوروبا”.

كان النادي الملكي قد توج بدوري الأبطال للمرة الـ12 بالموسم الماضي ونجح الفريق في التأهل على حساب بايرن الألماني في الدور ربع النهائي.

يذكر أن خاميس قد انتقل لبطل البوندسليغا على سبيل الإعارة لمدة موسمين مع أحقية الشراء وأكدت صحيفة “بيلد” أن الصفقة قد كلفت الفريق 45 مليون يورو تقريبًا.

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