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رومينيغي يعترف:أنشيلوتي هو سبب تعاقدنا مع جيمس!

11 يوليو 2017 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الألماني, ملاعب العالم 43 زيارة

أعترف كارل هاينز رومينيغي رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ الألماني، أن ضم جيمس رودريغيز كان تلبية لرغبة كبيرة أبداها المدير الفني الإيطالي للفريق البافاري، كارلو أنشيلوتي، حيث كان صانع الألعاب الكولومبي يلعب تحت قيادته في ريال مدريد.
وقال رومينيغي في تصريحاته التي نقلتها صحيفة بيلد الالمانية:نحن راضون للغاية عن إتمام هذه الصفقة، أنشيلوتي أبدى رغبة كبيرة لضم لجيمس بعد أن نجحا سويا في ريال مدريد.
وتابع:جيمس يستطيع اللعب في مراكز مختلفة ويسجل أهدافا ويساهم في صناعة أخرى، يجيد التسديد من أماكن مختلفة، بلا شك سيزيد جودة أداء الفريق.

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