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زيدان يعلن قائمة الريال المسافرة إلى أمريكا وسط مفاجأة

زيدان يعلن قائمة الريال المسافرة إلى أمريكا وسط مفاجأة

By admin
11 يوليو، 2017
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أعلن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان أسماء قائمة فريق نادي ريال مدريد الإسباني المسافرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضافت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن القائمة ضمت 26 لاعباً وشهدت تواجد المهاجم ألفارو موراتا والذي كان من المفترض انتقاله في الأيام المقبلة في حالة وصول عرض جدي من تشيلسي الإنجليزي.
لتتكون من:-
حراسة المرمى: نافاس ، كاسيا ، يانييز ، لوكا.
الدفاع: كارفاخال ، ناتشو ، مارسيلو ، ثيو ، دانيلو ، كيزادا ، تيخيرو ، أشرف حكيمي ، مانو هيرناندو.
الوسط: كروس ، كاسيميرو ، مودريتش ، إيسكو ، كوفاسيتش ، اوسكار ، فرانشو.
الهجوم: بنزيمة ، بيل ، فاسكيز ، موراتا ، داني غوميز.
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