الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإنجليزيالدوري الفرنسيملاعب العالم
مانشستر يونايتد غير مهتم بباكايوكو

مانشستر يونايتد غير مهتم بباكايوكو

By admin
11 يوليو، 2017
1761
0
Share:

يقترب نادي تشيلسي الإنجليزي من التعاقد مع النجم الفرنسي الشاب باكايوكو لاعب نادي موناكو هذا الصيف، وذلك رغبة من المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي في تدعيم خط الوسط.

كانت بعض الصحف قد أكدت أن نادي مانشستر يونايتد قد تدخل في الصفقة ويسعى لقطع الطريق على البلوز.

ولكن وفقًا لصحيفة “سكاي سبورت” قالت أن إدارة الريد ديفلز غير مهتمة بالتعاقد مع اللاعب هذا الصيف وأن تشيلسي هو الأقرب لإتمام الصفقة.

يذكر أن جوزيه مورينيو المدير الفني للشياطين الحمر يقترب من ضم النجم الكرواتي إيفان برسيتش لاعب إنتر الإيطالي ومن المتوقع أن تتجاوز الصفقة الـ40 مليون جنيه إسترليني.

goal

الموضوع السابق

بايلي عن روني: لقد تعلمت من الأسطورة

الموضوع التالي

راموس لا يتمنى نجاح خاميس مع بايرن ...

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017