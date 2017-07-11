مانشستر يونايتد غير مهتم بباكايوكو

يقترب نادي تشيلسي الإنجليزي من التعاقد مع النجم الفرنسي الشاب باكايوكو لاعب نادي موناكو هذا الصيف، وذلك رغبة من المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي في تدعيم خط الوسط.

كانت بعض الصحف قد أكدت أن نادي مانشستر يونايتد قد تدخل في الصفقة ويسعى لقطع الطريق على البلوز.

ولكن وفقًا لصحيفة “سكاي سبورت” قالت أن إدارة الريد ديفلز غير مهتمة بالتعاقد مع اللاعب هذا الصيف وأن تشيلسي هو الأقرب لإتمام الصفقة.

يذكر أن جوزيه مورينيو المدير الفني للشياطين الحمر يقترب من ضم النجم الكرواتي إيفان برسيتش لاعب إنتر الإيطالي ومن المتوقع أن تتجاوز الصفقة الـ40 مليون جنيه إسترليني.

goal