ألفيش سعيد بالتواجد في مشروع باريس ورئيس النادي فخور بهذا الانجاز

أكد البرازيلي داني ألفيش سعادته بالتواجد في باريس ، مشيراً لأنه كان يتابع النادي في الفترة السابقة وسعيد بما وصلوا إليه.

وكان دانييل الفيش قد انتقل لباريس سان يرمان في صفقة انتقال حر لمدة عامين، بعد أن كان قريباً من الانضمام لمانشستر سيتي.

وقال ألفيش في تصريحات صحفية: “أنا في قمة سعادتي للتواجد في باريس سان جيرمان، لقد تابعت تطور النادي في السنوات الماضية، سيكون أمر رائع أن أكون جزء من هذا المشروع”.

وأضاف اللاعب البرازيلي “في كل الأندية التي لعبت لها كنت دائماً أبذل أقصى ما لدي، تواجدت هنا من أجل الفوز، أعلم طموحات النادي وسقف توقعات المشجعين الكبير، سنتشارك معاً اللحظات الرائعة، أنا متأكد من ذلك”.

وكان ألفيش قد أعلن رحيله عن يوفنتوس بنهاية الموسم الماضي، ليرتبط اسمه بالانتقال لمانشستر سيتي في ظل العلاقة الجيدة مع بيب جوارديولا، ولكن النادي الفرنسي تمكن من حسم الصفقة.

على الجانب الآخر، قال ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي: “أنا سعيد وفخور بوجود داني ألفيش هنا، ألفيش ليس فقط واحد من أفضل الأظهرة في آخر عشر سنوات، بل هو أيضاً شخصية مُقدرة في العالم بأكمله”.

وأضاف ناصر الخليفي “الطاقة الإيجابية التي يمتلكمها ستنعكس بشكل رائع على اللاعبين والجماهير في النادي، والتي ستدعمه بشكل كبير، ألفيش أظهر اقتناعاً وإعجاباً كبيراً بمشروعنا”.

شارك ألفيش في 33 مباراة مع يوفنتوس في الموسم الماضي، سجل خلالها ستة أهداف ومرر سبع تمريرات حاسمة.

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