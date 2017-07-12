بيكي: فالفيردي يمتلك الأدوات النجاح مع برشلونة

أكد جيرارد بيكي، نجم نادي برشلونة الإسباني، أن إرنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق، لديه مسيرة مهنية قوية، مشيرًا إلى أنه تولى مسؤولية التدريب في عدة فرق بالدوري الإسباني.

وكان رئيس نادي برشلونة خوسيه ماريا بارتوميو قد أعلن رسميًا عن تعيين المدرب إرنيستو فالفيردي كمدير فني جديد للبارسا خلفاً للويس إنريكي الذي رحل مع نهاية عقده الحالي مع الفريق.

وأضاف بيكيغ، في تصريحات لموقع “غول”، خلال تواجده في معسكر تحضيري في اليابان، أن فالفيردي كان لاعبًا سابقًا في برشلونة ما سيعيطه دافع للنجاح.

وتابع “أعتقد أنه يمتلك لكل المقومات والأدوات التي تجعله يقدم أداء ممتاز”، متمنيًا النجاح مع الفريق.

وتوج برشلونة في موسم 2016/2017، المنتهي بكأس ملك إسبانيا، فيما فشل في الحصول على الدوري الإسباني ودوري الأبطال الذي توجا بهما غريمه ريال مدريد.

ولم يحسم حتى الآن البلوغرانا أي صفقة قوية، حتى الآن، في الوقت الذي يهتم الفريق بالتعاقد مع ماركو فيراتي وكيليان مبابي.

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