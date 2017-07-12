توران: فالفيردي بنى فريقًا قويًا لأتلتيك بلباو

أثنى أردا توران، نجم نادي برشلونة الإسباني، على إرنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق، أنه صاحب شخصية رائعة، مشيرًا إلى أنه يتذكره في أتلتيك بلباو وما قدمه معهم.

وكان رئيس نادي برشلونة خوسيه ماريا بارتوميو قد أعلن رسميا عن تعيين المدرب إرنيستو فالفيردي كمدير فني جديد للبارسا خلفاً للويس إنريكي الذي رحل مع نهاية عقده الحالي مع الفريق.

وأضاف توران، في تصريحات خاصة لموقع “جول” من معسكر الفريق في اليابان، أن فالفيردي دائمًا كان يقدم مستويات رائعة حينما، كان يقابله، لافتًا إلى أنه بنى فريقًا قويًا.

وتابع “أعلم أنه مجرب رائع، وأريد أن ينجح مع برشلونة”.

وفاز برشلونة الموسم الماضي بكأس إسبانيا، فيما خسر الدوري الإسباني ودوري الأبطال.

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