الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإسبانيملاعب العالم
توران: فالفيردي بنى فريقًا قويًا لأتلتيك بلباو

توران: فالفيردي بنى فريقًا قويًا لأتلتيك بلباو

By admin
12 يوليو، 2017
2168
0
Share:

أثنى أردا توران، نجم نادي برشلونة الإسباني، على إرنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق، أنه صاحب شخصية رائعة، مشيرًا إلى أنه يتذكره في أتلتيك بلباو وما قدمه معهم.

وكان رئيس نادي برشلونة خوسيه ماريا بارتوميو قد أعلن رسميا عن تعيين المدرب إرنيستو فالفيردي كمدير فني جديد للبارسا خلفاً للويس إنريكي الذي رحل مع نهاية عقده الحالي مع الفريق.

وأضاف توران، في تصريحات خاصة لموقع “جول” من معسكر الفريق في اليابان، أن فالفيردي دائمًا كان يقدم مستويات رائعة حينما، كان يقابله، لافتًا إلى أنه بنى فريقًا قويًا.

وتابع “أعلم أنه مجرب رائع، وأريد أن ينجح مع برشلونة”.

وفاز برشلونة الموسم الماضي بكأس إسبانيا، فيما خسر الدوري الإسباني ودوري الأبطال.

goal

الموضوع السابق

نيمار عن فالفيردي: لا أعرفه شخصيًا .. ...

الموضوع التالي

تشيزني يقترب من ترك آرسنال والإنضمام لليوفي ...

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017