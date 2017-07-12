الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الألمانيملاعب العالم
خيمس يعدد مزاياه في خدمة بايرن ميونيخ

خيمس يعدد مزاياه في خدمة بايرن ميونيخ

By admin
12 يوليو، 2017
2159
0
Share:
أبدى اللاعب الدولي الكولومبي خيمس رودريغيز متوسط نادي بايرن ميونيخ الألماني الجديد سعادته بالانتقال إلى العملاق البافاري.
وقال خيمس في تصريحات رسمية ينقلها الحساب الرسمي للنادي على تويتر: استطيع اللعب في بعض المراكز خلف رأس الحربة ، ومن الممكن اللعب في مركز الجناح الأيسر أو الأيمن.
وتابع: أنا فقط ثاني لاعب كولومبي ارتدي قميص بايرن ميونيخ ، وسعيد وفخور للغاية أن أكون هنا ، أريد صنع التاريخ.
وأنضم خيمس إلى بايرن مونيخ الألماني قادماً من صفوف ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة لمدة عامين مع وجود أحقية لشراءه.
الموضوع السابق

نيستا: أسعار اللاعبين مبالغ فيها وجودتهم أقل

الموضوع التالي

إجتماع بين مونشي ورئيس روما في لندن

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017