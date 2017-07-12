خيمس يعدد مزاياه في خدمة بايرن ميونيخ

أبدى اللاعب الدولي الكولومبي خيمس رودريغيز متوسط نادي بايرن ميونيخ الألماني الجديد سعادته بالانتقال إلى العملاق البافاري.

وقال خيمس في تصريحات رسمية ينقلها الحساب الرسمي للنادي على تويتر: استطيع اللعب في بعض المراكز خلف رأس الحربة ، ومن الممكن اللعب في مركز الجناح الأيسر أو الأيمن.

وتابع: أنا فقط ثاني لاعب كولومبي ارتدي قميص بايرن ميونيخ ، وسعيد وفخور للغاية أن أكون هنا ، أريد صنع التاريخ.

وأنضم خيمس إلى بايرن مونيخ الألماني قادماً من صفوف ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة لمدة عامين مع وجود أحقية لشراءه.