فيفا يؤكد شرعية انتقال نيمار إلى برشلونة

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم احتجاج نادي سانتوس البرازيلي حول انتقال نيمار إلى برشلونة طبقاً لشركة N& N المسولة عن النجم البرازيلي.

سانتوس طالب في مايو 2015 بتعويض مالي باعتبار وجود مشاكل غير قانونية في انتقال نيمار إلى برشلونة في 2013، مع المطالبة بإيقاف اللاعب لمدة ستة شهور.

فيفا رفض مزاعم سانتوس واعتبر انتقال نيمار إلى برشلونة قانونياً، بالرغم من محاولة النادي البرازيلي الطعن على الحكم.

التعارض بين سانتوس وبرشلونة سوف يستمر لأن الناديين يتصارعان في المحكمة أيضاً حول فشل التعاقد مع جابيجول الذي انتقل لإنترناسيونالي الإيطالي.

وكان نيمار صاحب ال25 عاماً قد توج مع الفريق الكتالوني خلال أربعة أعوام بالدوري الأسباني مرتين، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس ملك أسبانيا ثلاث مرات.