ماني يغيب عن جولة ليفربول الآسيوية

قرر نادي ليفربول عدم سفر السنغالي ساديو ماني إلى هونغ كونغ مع الفريق حتى يواصل عملية التعافي من عملية الركبة.

وكان الدولي السنغالي قد حصل مؤخراً على الضوء الأخضر للعودة للتدريبات بعد غيابه عن نهاية الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يسافر ليفربول إلى هونغ كونغ لبدء مرحلة ما قبل الموسم ضمن جولة الدوري الممتاز في آسيا.

الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول قال في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: “ليس من المنطقي اختيار ماني للسفر معنا إلى آسيا، لأنه يحتاج أخذ الخطوات الأولى في تدريبات الفريق”.

وأضاف “سنرى كيف يمكننا التعامل مع هذا الأمر، ربما المشاركة مع فريق تحت 23 سنة”.

كلوب أكمل “ماني جيد للغاية، ويقترب من العودة لتدريبات الفريق”.

وتابع “أعتقد أن حالته تتحسن، ولكنه يعود بعد غياب طويل، ماني يحتاج تقوية عضلاته مرة أخرى”.

المدير الفني الألماني أكد “لا توجد مخاطرة مع ماني لأنه لاعب لائق بدنياً بشكل طبيعي، وفي اللحظة التي يستطيع المشاركة في الحصص التدريبية، سيكون جاهزاً للعودة بكل تأكيد”.

وأردف “مازال أمامنا الوقت الكافي لانتظار جاهزية ماني”.

ليفربول يواجه كريستال بالاس في 19 جويلية، ثم مباراة أمام ويست بروميتش ألبيون أو ليستر سيتي بعد ثلاثة أيام.

أليو سيسيه مدرب السنغال يأمل أيضاً في استمرار تعافي ماني كما هو مقرر في إطار استعداد أسود التيرانجا لتصفيات كأس العالم 2018 في أوت القادم.

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