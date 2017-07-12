نيمار عن فالفيردي: لا أعرفه شخصيًا .. لكن أسمع عنه أشياء جيدة

قال نيمار، نجم نادي برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق، مدرب رائع، لافتًا إلى أنه لا يعلمه شخصيًا.

وكان رئيس نادي برشلونة خوسيه ماريا بارتوميو قد أعلن رسميا عن تعيين المدرب إرنيستو فالفيردي كمدير فني جديد للبارسا خلفاً للويس إنريكي الذي رحل مع نهاية عقده الحالي مع الفريق.

أضاف نيمار، في تصريحات خاصة لموقع “جول”، خلال تواجده في معسكر تحضيري في اليابان، أنه يتوقع أن يقدم فالفيردي أفضل ما لديه في برشلونة.

وتابع “لا أعلمه شخصيًا لكني سمعت عنه أشياء جيدة”.

وتوج برشلونة في موسم 2016/2017، المنتهي بكأس ملك إسبانيا، فيما فشل في الحصول على الدوري الإسباني ودوري الأبطال الذي توجا بهما غريمه ريال مدريد.

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