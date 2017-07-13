أمير موناكو يستعبد رحيل مبابي

إستعبد ألبير الثاني أمير موناكو، رحيل اللاعب الدولي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق الإمارة خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويعد اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا هدفاً للعديد من الأندية خلال الميركاتو الصيفي، وفى مقدمتها نادي ريال مدريد الإسباني وآرسنال الإنجليزي، بالإضافة إلي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال ألبير حسب ما نشرت صحيفة الماركا الإسبانية: على الرغم من أن زيدان قال أن مبابي سوف يكون متاح له المزيد من الدقائق فى ريال مدريد، ولكن أعتقد أن إنه لن يذهب إلي ناد آخر.

وأضاف: لست متأكد من شيء، ولكن أنا أعتقد أن ما سوف يحدث ما أكده رئيس موناكو، بإنه سوف يبقي هنا، نحن الآن نبحث إمكانية زيادة راتب اللاعب.