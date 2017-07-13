إيكاردي يكشف هدف إنتر في الموسم المقبل ويحذر اليوفي

كد ماورو إيكاردي مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي على استهداف فريقه في الموسم المقبل التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.

نشر موقع فوتبول إيطاليا تصريحات إيكاردي الذي قال: إنتر ميلان يستهدف في الموسم المقبل التأهل لبطولة دوري ابطال أوروبا بعد أن غاب الفريق عن المشاركة في البطولة.

وأضاف إيكاردي: على المستوي الشخصي أتمنى الحفاظ على المستوي، وأساعد الفريق بتسجيلي للأهداف بشكل مستمر.

واختتم إيكاردي تصريحاته قائلاً: نحن لا نخشي أحد ولا نخاف من أحد، ولكننا نحترم الجميع، اليوفي فاز بالسنوات الأخيرة ببطولة الدوري ولكننا نتطلع للأفضل في الموسم المقبل.