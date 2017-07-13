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إيكاردي يكشف هدف إنتر في الموسم المقبل ويحذر اليوفي

إيكاردي يكشف هدف إنتر في الموسم المقبل ويحذر اليوفي

By admin
13 يوليو، 2017
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كد ماورو إيكاردي مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي على استهداف فريقه في الموسم المقبل التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.

 نشر موقع فوتبول إيطاليا تصريحات إيكاردي الذي قال: إنتر ميلان يستهدف في الموسم المقبل التأهل لبطولة دوري ابطال أوروبا بعد أن غاب الفريق عن المشاركة في البطولة.

وأضاف إيكاردي: على المستوي الشخصي أتمنى الحفاظ على المستوي، وأساعد الفريق بتسجيلي للأهداف بشكل مستمر.

واختتم إيكاردي تصريحاته قائلاً: نحن لا نخشي أحد ولا نخاف من أحد، ولكننا نحترم الجميع، اليوفي فاز بالسنوات الأخيرة ببطولة الدوري ولكننا نتطلع للأفضل في الموسم المقبل.

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