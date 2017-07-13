ترتيب متراجع لبرشلونة وريال مدريد في قائمة الأعلى قيمة

ظهر عملاقا الدوري الإسباني برشلونة وريال مدريد في ترتيب متراجع في قائمة الأعلى قيمة ضمن أندية العالم الرياضية وفقاً لمجلة فوربس الشهيرة.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن برشلونة احتل المركز الرابع في القائمة بعد كلاً من دالاس كاوبويز ، ونيويورك يانيكييز و مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ولكن الأهم هو تخطي برشلونة غريمه ريال مدريد والذي جاء في المرتبة الخامسة حيث كان إجمالي قيمته 3.64 مليار يورو ، بينما الريال يمتلك 3.58 مليار يورو.

ويلعب دالاس كاوبويز في دوري كرة القدم الأمريكية ويمتلك 4.2 مليار يورو بينما يانكييز يمتلك 3.7 مليار يورو ، ومانشستر يونايتد الإنجليزي يمتلك 3.69 مليار يورو.