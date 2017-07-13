خيمس يكشف عن لاعب الريال الذي نصحه بالبايرن

كشف اللاعب الدولي الكولومبي خيمس رودريغيز عن السبب الحقيقي الذي دفعه للانتقال إلى بايرن ميونيخ الألماني بعد رحلته في ريال مدريد الإسباني.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن خيمس أشار إلى أنه تحدث مع زميله في الريال وهو الألماني توني كروس عن أجواء البايرن والمدينة البافاري.

وتابع: توني أخبرني بإنها مدينة مميزة ورائعة ، وهو نادي كبير في أوروبا والعالم ، والجميع يعلمه جيداً.

وأنهى تصريحاته: لقد كان من المهم أن أعود تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي فهو لديه تأثير كبير على المستوى الفني لي في السابق مع الريال.