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طلب عجيب من دوغلاس للرحيل عن برشلونة

طلب عجيب من دوغلاس للرحيل عن برشلونة

By admin
13 يوليو، 2017
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تقدم اللاعب الدولي البرازيلي دوغلاس بيريرا ظهير أيمن نادي برشلونة الإسباني بطلب عجيب لإدارة الفريق الفنية في حالة الرحيل عن صفوف البلوغرانا مرة أخرى.
وقالت صحيفة سبورت الكتالونية أن دوغلاس يريد الرحيل سواء على سبيل الإعارة أو البيع لنادي إسباني فقط بالموسم المقبل.
وأشارت الصحيفة أن سبب طلب البرازيلي لهذا الأمر هو نيته الحصول على الجنسية الإسبانية ليصبح مزدوج الجنسية في المستقبل.
دوغلاس كان لديه عدة عروض من الدوري البرازيلي للعودة مرة أخرى خاصة من نادي كروزيرو للإعارة لمدة عام ولكن اللاعب رفض الأمر.
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