عرض صيني خرافي لضم موراتا

تلقى اللاعب الدولي الإسباني ألفارو موراتا مهاجم نادي ريال مدريد عرضاً استثنائياً لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي في عقد لمدة خمس سنوات.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن نادي تيانجين الصيني والذي يشرف على تدريبه الإيطالي فابيو كانافارو يريد ضم المهاجم الشاب.

وعرض كانافارو على موراتا الحصول على راتب سنوي قيمته المادية 30 مليون يورو في كل موسم يقضيه داخل النادي الصيني.

موراتا في ريال مدريد يحصل فقط على مبلغ مالي قيمته ستة ملايين يورو في كل موسم وكان سيحصل في مانشستر يونايتد على ضعفه في حالة انتقاله ولكن في النهاية لم تنجح الصفقة.