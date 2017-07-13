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وست هام يقترب من استعارة حارس المان سيتي

وست هام يقترب من استعارة حارس المان سيتي

By admin
13 يوليو، 2017
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بات نادي وست هام يونايتد الإنجليزي قريبا من ضم جو هارت، حارس مرمى مانشستر سيتي، هذا الصيف.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن وست هام أصبح قريبا من استعارة الحارس، الذي قضى الموسم الماضي معارا إلى تورينو الإيطالي.

كان هارت قد دخل دائرة اهتمام نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بناء على رغبة المدرب الإسباني رافا بينيتيز في ضمه.

يذكر أن هارت قد خرج من حسابات المدرب الإسباني بيب جوارديولا، الذي رفض تواجده داخل ملعب الاتحاد، لا سيما بعد جلب كلاوديو برافو الصيف الماضي، من برشلونة.

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