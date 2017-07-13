يوفنتوس يرفع سعر بونوتشي بعد عرض ميلان الأول

قدم إيه سي ميلان عرضاً لضم ليوناردو بونوتشي لاعب مدافع يوفنتوس، قُدر بـ30 مليون يورو، ولكن البيانكونيري لن يوافق على بيع مدافعه بأقل من 40 مليون يورو، حسب ما أكدت مصادر غول.

أعطى المالكون الجدد في النادي للمدرب فيتشينزو مونتيلا الحرية الكاملة في التعاقدات، والتي من ضمنها سيكون المدافع الإيطالي المطلوب في أكثر من نادي.

وكان نادي تشيلسي قد حاول ضم بونوتشي، مع الرغبة الكبيرة لأنطونيو كونتي لتدعيم خط دفاعه قبل العودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

قد يقحم ميلان لاعبه دي تشيليو في الصفقة، رغم أخبار رحيله للصين، إلا أن إقحام اللاعب صاحب الـ24 عام قد يسهل من مهمة الروسونيري في الفوز بخدمات بونوتشي.

وحسب التقارير الصحفية، فإن إدارة ميلان قد عقدت اجتماعاً مع وكيل أعمال اللاعب، الذي أبدى موافقة مبدئية على انتقال اللاعب لميلان.

شارك ابن الـ30 عاماً في 45 مباراة مع يوفنتوس في الموسم الماضي، سجل خلالها خمسة أهداف ومرر تمريرة حاسمة واحدة.

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